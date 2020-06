Den bulgarske tennisspiller Grigor Dimitrov er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver han selv på sin private Instagram-profil.

'Hej alle. Jeg vil gerne lade alle mine fans og venner vide, at jeg er blevet testet positiv for Covid-19 tilbage i Monaco,' skriver tennisspilleren blandt andet i opslaget.

Grigor Dimitrov har deltaget i Adria Tour i den seneste tid sammen med flere andre tennis-stjerner. Det er en velgørenhedsturnering, der er arrangeret af Novak Djokovic.

Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD

Og i løbet af turneringen blev der festet, og videoer viser, at deltagerne festede uden ret meget tøj og meget tæt.

Det er måske en af årsagerne til, at Grigor Dimitrov opfordrer folk til at blive testet.

'Jeg vil sikre mig, at enhver, der har været i kontakt med mig i løbet af de sidste dage, bliver testet og tager de nødvendige forholdsregler. Jeg er ked af den skade, jeg kan have forårsaget.'

Udover Novak Djokovic og Grigor Dimitrov var Dominic Thiem og Alexander Zverev ligeledes med i turneringen.

Adria Tour skulle egentlig først være færdigspillet 5. juli, men man har valgt at aflyse resten af kampene efter corona-tilfældet.

Velgørenhedsturneringen har fået meget opmærksomhed i tennisverdenen, men desværre ikke for det positive.

Tætsiddende fans under kampene og håndtryk mellem spillerne har fået folk til at løfte på øjenbrynet over afviklingen.