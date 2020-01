Roger Federer er kendt for at være lidt af en gentleman både på og udenfor banen. Faktisk er det sjældent, at den schweiziske tennisstjerne skaber overskrifter for noget negativt.

Men det har svenske klimaforkæmper Greta Thunberg nu lavet om på. Hun langer nemlig nu ud efter en af tennissportens største nogensinde.

Det sker på baggrund af Federers rolle som ambassadør for den schweiziske bank Credit Suisse, hvilket fik den 17-årige klimaaktivist til at retweete følgende opslag:

'Siden 2016 har Credit Suisse givet 57 milliarder dollars til virksomheder, der er på udkig efter nye fossile brændstoffer - noget, der er fuldstændig uforeneligt med #ClimateAction. Roger Federer, støtter du det her?,' efterfulgt af et hashtag med ordene 'vågn op, Federer'.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

38-årige Roger Federer, der aktuelt ligger nummer tre på verdensranglisten, har sidenhen reageret på kritikken fra Greta Thunberg, hvor han dog hverken undskylder og indikerer, at det skulle være et problem, at han bliver sponsoreret af banken.

I udtalelsen siger han:

»Jeg tager truslen om klimaforandringer meget alvorligt og især når min familie og jeg ankommer til Australien midt i de ødelæggende brande. Som far til fire små børn og en inderlig tilhænger af universel uddannelse har jeg stor respekt og beundring for ungdommens klimabevægelse, og jeg er taknemmelig for, at de unge klimaaktivister presser os alle til at være opmærksom på vores opførsel og handle på innovative løsninger, siger han ifølge The Telegraph og fortsætter:

»Vi skylder dem og os selv at lytte. Jeg sætter pris på påmindelser som privatperson, som en atlet og som en iværksætter, og jeg er forpligtet til at bruge min privilegerede position til at gå i dialog omkring vigtige emner med mine sponsorer. »

Roger Federer. Foto: FIONA HAMILTON/TENNIS AUSTRALIA

Roger Federer befinder lige nu i Melbourne i Australien, hvor han forbereder sig til årets første Grand Slam-turnering Australian Open.

Inden da er han dog blandt de stjerner, der er gået sammen om at spille showtennis for et godt formål. Det sker som følge af de ekstreme skovbrande, der hærger i Australien.

Foruden Roger Federer vil blandt andre Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas og Nick Kyrgios fra herresiden deltage, mens Caroline Wozniacki, Serena Williams og Naomi Osaka er blandt de kvindelige stjerner, der fem dage før Australian Open spiller showtennis på Rod Laver Arena i Melbourne.

De ekstreme skovbrande indtil videre har kostet 27 mennesker livet, mens tusinder er drevet på flugt fra deres hjem.