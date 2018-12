Nye regler skal sørge for, at tennisspillere, der bliver gravide, får lettere ved at komme tilbage til toppen.

Det skal være nemmere for de kvindelige tennisspillere at vende tilbage til verdenseliten efter en graviditet eller en slem skade.

Det sikrer en række regelændringer hos Women's Tennis Association (WTA).

Spillere, der er ude i 52 uger eller mere, kan bruge deres tidligere rangering på verdensranglisten som adgangskort i de største turneringer i 12 tilfælde.

Samtidig er spillerne også sikret en seedning i turneringerne, hvis rangeringen rækker til det.

Da Serena Williams, der i mange år har været en fast del af den absolutte verdenstop, deltog i grand slam-turneringen French Open for første gang efter at være blevet mor, var hun dumpet langt ned på verdensranglisten.

Derfor var hun ikke seedet i turneringen, selv om hendes daværende niveau formentlig ville berettige til det. WTA håber, at regelændringerne kan forhindre en lignende situation.

Verdensranglisten i tennis baseres på det antal point, som en spiller har optjent i turneringer gennem det seneste år.

