Den tyske tennisstjerne Alexander Zverev giver nu for første gang lyd fra sig, efter ekskæresten Brenda Patea gik ud og fortalte, at hun var gravid, men at han ikke skulle regne med at spille en rolle i barnets liv.

Det sker i et opslag på Twitter.

'De sidste par dage har været ret udfordrende for mig. Jeg vil være en far i en alder af 23. Og jeg ser rigtig meget frem til, at barnet kommer. Selvom Brenda og jeg ikke længere er sammen, så har vi et godt forhold, og jeg vil leve op til mit ansvar som far,' skriver han og fortsætter:

'Sammen vil vi passe på den lille person, der er i gang med at vokse. Men jeg vil ikke sige mere offentligt omkring dette private emne. Jeg er sikker på, at Brenda og jeg kan håndtere det uden mediernes involvering,' siger han uden konkret at kommentere på Brenda Pateas udmelding om, at hun vil opfostre barnet alene.

Alexander Zverev ankommer til turneringen med Brenda Patea i baggrunden. Foto: MARKO DJURICA

Det var over for den tyske avis Bild, at Brenda Patea bekræftede graviditeten.

»Jeg er 20 uger henne, og jeg venter et barn med Alex,« sagde hun og tilføjede til spørgsmålet om, hvorvidt tennisstjernen kommer til at have noget at gøre med barnet.

»Det er slet ikke et tema for mig.«

Parret var sammen i et år, og hvis man går 20 uger tilbage, så passer datoerne meget godt med, at barnet blev til under Novak Djokovic' skandaløse turnering Adria Tour, hvor flere af spillerne efterfølgende blev konstateret positive for coronavirus.

De endte til sidst med at gå fra hinanden tilbage i august.

»Der var en krise inden (baby-nyheden, red.), og vi har forskellige syn på livet. Alle, der lever med en atlet, skal underkaste sig,« forklarer hun.

Men derfor står hun altså stadig fast på at begive sig ud på baby-eventyret alene.

»Barnet var ikke planlagt, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for, at det vokser op i harmoniske omgivelser. Jeg er i en heldig position, hvor jeg selv kan opfostre barnet.«

I samme opslag afviser Alexander Zverev alle anklager, som en anden ekskæreste er kommet med. Olga Sharypova har på sin Instagram således fortalt, at den tyske stjerne har været voldelig over for hende og blandt andet skulle have forsøgt at kvæle hende med en pude.