21-årige Stefanos Tsitsipas sejrede i tre sæt over Dominic Thiem og vandt dermed sæsonfinalen i tennis.

Hverken Rafael Nadal, Novak Djokovic eller Roger Federer kunne i år præstere at gå hele vejen i sæsonfinalen i tennis.

I stedet for en af tennisveteranerne blev det grækeren Stefanos Tsitsipas, som snuppede trofæet ved ATP Finals i London.

21-årige Tsitsipas vandt kampen med 6-7 (6-8), 6-2, 7-6 (7-4) over den 26-årige østriger Dominic Thiem efter 2 timer og 37 minutters spil.

Fra Tsitsipas var der stor anerkendelse af Thiem efter kampen.

- Du har været en inspiration for mig. Det var en enestående kamp, og jeg synes, at den var god reklame for tennissporten.

- Det har været en rutsjebane for mig - denne turnering, siger Tsitsipas.

Det var kun tredje gang siden 2002, at hverken Nadal, Djokovic eller Federer havde nået finalen i turneringen.

Og måske er tennissporten på vej til et epokegørende generationsskifte.

I hvert fald har de yngre tenniskræfter vist sig flot frem i denne uge i London - og sådan var det også i finalen, der blev meget tæt.

I første sæt var der ingen servegennembrud, selv om begge spillere havde flere breakmuligheder.

Det skulle derefter afgøres i tiebreak, og her var Thiem den smule skarpere end grækeren, og det var nok til at tage første sæt.

Tsitsipas var anderledes dominerende i andet sæt, hvor han kom stormende fra start og var foran med 4-0 efter to hurtige brud.

Det kom Thiem sig aldrig over, selv om han fik reduceret et par gange.

I tredje sæt var det igen jævnbyrdigt med et servegennembrud til hver, men de fulgtes ad til stillingen 6-6, inden hele turneringen skulle afgøres i tiebreak.

Her var Tsitsipas stærkest, og grækeren blev dermed den yngste vinder af turneringen siden Lleyton Hewitt i 2001.

Thiem havde stor ros til sin overmand efter kampen, da medaljerne skulle uddeles.

- Det var en utrolig kamp. Bravo Tsitsipas.

- Det er en brutal sport, og det var en meget tæt finale, hvor der kun kan være en vinder. Men du har virkelig fortjent det.

- Jeg håber, at vi får mange flere kampe mod hinanden i fremtiden, siger Thiem i nederlagets stund på banen i O2 Arena.

/ritzau/