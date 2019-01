Stefanos Tsitsipas ville så gerne, men intet fungerede for den unge græker, da han tabte til Rafael Nadal.

Stefanos Tsitsipas virkede chanceløs, da den 20-årige græker torsdag blev sendt ud af Australian Open.

Tsitsipas kunne intet stille op mod stjernespilleren Rafael Nadal, der endte med at spille sig i finalen i grand slam-turneringen med en overbevisende sejr på 6-2, 6-4, 6-0.

Den græske komet, der tidligere i turneringen sendte Roger Federer ud, var da også særdeles skuffet over sit eget spil.

- Jeg ønskede helt sikkert ikke at forlade turneringen på den måde. I det mindste havde jeg håbet at kunne kæmpe for det og måske have tvunget kampen ud i fire sæt.

- Jeg havde håbet at få et eller andet ud af det og ikke bare forlade det hele og kun vinde seks partier i hele kampen, siger Stefanos Tsitsipas ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han blev den yngste semifinalist hos herrerne i over ti år, da han i kvartfinalen besejrede Roberto Bautista-Agut.

Det skete, efter at Tsitsipas i kampen forinden havde besejret Federer, der har kaldt Stefanos Tsitsipas for en stjerne i svøb.

De takter så man dog ikke meget til i kampen mod Nadal.

- Jeg kunne bare ikke i dag. Jeg følte mig langsom og som en fyr på to meter, som ikke kan bevæge sig på banen. Det var overhovedet ikke mig. Jeg aner ikke, hvad der skete.

- Jeg følte mig underlig. Lige fra begyndelsen af kampen havde jeg en underlig fornemmelse. Min krop var stiv, og jeg servede ikke særlig godt, siger Stefanos Tsitsipas.

Rafael Nadals sejr betyder, at han er klar til sin femte finale i turneringen, som han har vundet en enkelt gang i karrieren.

I finalen venter vinderen af opgøret mellem serbiske Novak Djokovic eller franske Lucas Pouille.

De to spiller semifinale fredag.