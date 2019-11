Roger Federer måtte strække våben mod 17 år yngre Stefanos Tsitsipas, da grækeren vandt semifinalen i London.

Det lignede lidt, at Roger Federer toppede ved dette års ATP Finals, da han for første gang i fire år besejrede Novak Djokovic forleden.

Sejren i gruppespillet for 38-årige Federer sikrede ham en semifinaleplads, og her var han lørdag på banen mod den 21-årige græske komet Stefanos Tsitsipas.

Det resulterede i et nederlag, og dermed er det Tsitsipas, der i finalen i O2 Arena i London møder enten Alexander Zverev eller Dominic Thiem.

Grækeren vandt opgøret mod 17 år ældre Federer med 6-3, 6-4 i en kamp, hvor Federer aldrig ramte det høje niveau fra sejren over Djokovic.

Dermed vandt Tsitsipas sin anden regulære sejr over Federer i år, hvor han også har tabt to gange til schweizeren.

For tre uger siden vandt Federer de to spilleres indbyrdes møde i Basel, mens Tsitsipas tidligere i år i Rom også blev noteret for en sejr på papiret mod Federer i en walkover.

Stefanos Tsitsipas brød hurtigt den rutinerede schweizer, og det skete allerede i Federers første serveparti.

Kort efter bragte den unge græker sig foran 3-0 og ved 5-3 skulle han forsøge at serve første sæt hjem.

Det blev en lang omgang, hvor Federer i partiet havde to breakbolde, mens Tsitsipas i alt skulle bruge syv sætbolde på at serve første sæt i hus.

Roger Federer mødte op med selvtillid efter sejren over Djokovic, og man anede da også et comeback i andet sæt.

Federer servede sig på 1-0, men efter 1-1 gik det galt igen, og med et klokkerent servegennembrud øgede Tsitsipas til 2-1.

Federer lignede en, som ville bryde tilbage med det samme foran 40-0, men Tsitsipas fightede sig tilbage og gjorde partiet lige.

Federer brød dog på sin fjerde mulighed til 2-2, men han kunne efterfølgende ikke holde sin serv og havde problemer med grækerens baghånd.

Det resulterede i endnu et brud af Tsitsipas, og grækeren servede sig også foran 4-2.

Foran 5-4 skulle Tsitsipas så serve sejren hjem, men Federer hang på og spillede sig til to breakbolde. Grækeren overlevede begge og udlignede til 40-40 og servede sig til sejr og finalepladsen.

Senere lørdag findes modstanderen, når Thiem møder Zverev.

