Der er virkelig gang i debatten om tennisbolde lige nu.

Der er blevet øffet længe, men nu er en stor gruppe spillere ved at få nok.

Af boldene.

Både på herre- og damesiden kommer der kraftige mishagsytringer, fordi boldene efter deres mening er blevet for tunge at spille med.

Gastao Elias, der tidligere har været nr. 57 i verden åbnede endnu engang debatten på Twitter og fik hurtig flere med om bord.

Blandt andre amerikanske Tennys Sandgren, der har været oppe som nr. 43 i verden, og den tidligere verdenstoer Paula Badosa, der nu er nede som nr. 56.

»Jeg forlanger, at ATP betaler for al hjælp fra fysioterapeuter, som jeg har brug for, efter jeg har spillet med de bolde, som de tvinger os til. Jeg har været på touren i mange, og jeg har aldrig set noget lignende. Det er umenneskeligt,« skriver 32-årige Elias.

»Jeg har aldrig set noget ligende,« skriver Sandgren.

»Enig! Det er ikke kun et problem hos ATP desværre... Hos WTA har vi også haft de samme problemer i mange år. Vi må have en ændring for begge køn.«

Tidligere har andre topspillere som ng Daniil Medvedev, Taylor Fritz og Ons Jabeur været ude med ligende kritik.

Det er dog en balancegang, for hvis bolden bliver for let, så bliver den meget 'levende' og dermed sværere at styre.