Der venter en stor opgave for Clara Tauson i første runde i Paris. Den 17-årige dansker glæder sig "vildt".

En "ekstremt glad" Clara Tauson ser frem til at gøre debut ved en hovedturnering for seniorer i en grand slam.

Det siger den 17-årige danske tennisspiller fredag til TV2 Sport, efter at hun vandt sin kvalifikationsfinale i French Open i Paris.

- Jeg glæder mig helt vildt til at spille videre i Roland Garros i næste uge, siger hun til TV2 Sport og fortsætter:

- Mit team og jeg håbede, at det kunne lade sig gøre, men vi vidste naturligvis også, at det ville blive vanskeligt. Så jeg er bare ekstremt glad og taknemmelig for, at det lykkedes.

I kval-finalen besejrede Tauson serberen Ivana Jorovic, der rangerer som nummer 200 på verdensranglisten, med cifrene 7-6, 6-4.

Tauson selv er nummer 187 på samme liste og var ude i flere vanskelige kampe for at nå hovedturneringen.

Men både mod serberen og tidligere i kvalifikationen formåede hun at "holde hovedet koldt", fortæller hun.

- Nogle af kampene bølgede lidt frem og tilbage, så jeg er særligt tilfreds med, hvordan jeg agerede under momentumskift, og hvordan jeg håndterede kampene, som de udviklede sig, siger hun til TV2 Sport.

Selv hvis Tauson skulle ryge ud i første runde af hovedturneringen, er hun sikret 60.000 euro svarende til lidt over 446.000 kroner.

Her venter formodentlig hård modstand i form af amerikanske Jennifer Brady, der tidligere på måneden for alvor fik sit gennembrud på tennissportens største scene, da hun spillede sig til semifinalen i US Open.

Her tabte hun en tæt og ekstremt velspillet kamp til turneringens senere vinder, Naomi Osaka.

Brady er kendt for sine hårde slag og særligt forhånden.

Sidste vinter og i løbet af coronapausen har hun med sin tyske træner Michael Geserer lagt ekstra fysik på sit spil, hvilket har løftet hendes spil yderligere.

/ritzau/