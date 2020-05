Der sidder en ny dronning på pengetronen i sportens verden.

Tennisspilleren Naomi Osaka har nemlig slået Serena Williams, og denne gang er det uden for tennisbanen.

Osaka er således nu den bedst betalte kvindelige atlet nogensinde. I løbet af det seneste år har den 22-årige japanske tennisstjerne tjent svimlende 37 millioner dollar, svarende til lidt over 250 millioner danske kroner.

Det skriver Forbes.

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 08: Naomi Osaka of Japan after winning the Women's Singles finals match alongside runner up Serena Williams of the United States on Day Thirteen of the 2018 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 8, 2018 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City.

Og det er lidt af et spring, Osaka tager på lønningslisten.

For Serena Williams, der før var indehaver af titlen som den bedst betalte kvindelige atlet, stod noteret for 'blot' 29,2 millioner dollar på den forrige liste ifølge Forbes.

Osaka slår således også rekorden, som Maria Sharapova indtil nu har været indehaver af. Den lød på 29,7 millioner dollars.

Derudover er det første gang siden 2016, at to kvinder kravler op i top-100 over de bedste betalte atleter, mænd og kvinder, i verden. Her ligger som nummer 29 på listen, og Serena Williams ligger nummer 33. Hele listen over de 100 bedst betalte atleter bliver tilgængelig i slutningen af maj.

En stor del af Osakas økonomiske succes kommer af samarbejdet med Nike, der er en særdeles lukrativ aftale for den japanske tennisstjerne. Hun har sikret sig en millionaftale med sportsgiganten helt frem til og med 2025.

Naomi Osaka vandt sin første grand slam-titel over netop Serena Williams tilbage i 2018 i det, der gik hen og blev en sand skandalekamp.

Her var det nemlig en frustreret Serena Williams, der af flere omgange kom op at diskutere med dommeren.

Dermed blev Osakas møde med sit idol en lidt anden affære, end hun nok havde regnet med. Og selv om Osaka blev rost for forrygende tennis i finalen i 2018, blev kampen i stedet husket for Williams' skænderier med dommeren.