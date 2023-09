7,37 sekunder.

Mere skulle der ikke til for at Megan Lucky gik viralt i både 2021 og 2022 og blev kendt som 'The US Open Beer Girl'.

Det skyldes, at hun blev fanget af kameraerne på tilskuerpladserne, mens hun bundede en øl.

Men i år fik hun ikke lov til at komme på skærmen, det fortæller den 27-årige amerikaner selv på de sociale medier.

Hun var ude for at se tennis fredag, men denne gang kunne de tusindvis af fans ikke få lov til at huje og heppe, som de tidligere har gjort.

»Personen der havde ansvaret for det, ville ikke have mig på storskærmen,« fortæller Lucky.

»Jeg kender ikke deres grunde, dem gav de mig ikke, men jeg havde det stadig sjovt til US Open, og jeg har sluttet fred med det. Jeg ved, universet har en plan med mig, og 'ølpige' er en del af mig.«

»Måske tager jeg hende med til en anden sportsgren, der gerne vil have hendes sjove og elskelige energi, så hold øje. Men for nu er det ikke slutningen, det er starten på en æra,« siger hun.

Det var under tredjerundekampen mellem Roberto Bautista-Agut og Felix Auger-Aliassime i 2021, at de mange tennisfans for første gang stiftede bekendtskab med Megan Luckys evne til at drikke øl.

Det gjorde flere firmaer også, og det har betydet, at hun har haft samarbejder med flere alkoholmærker.

Hun har fastgjort et opslag på sin Instagram-profil, der dokumenterer, hvor hurtigt hun har drukket øl til US Open, og det har i skrivende stund fået 6,1 millioner likes.

Megan Lucky bor og arbejder til daglig i New York, og hun har tidligere fortalt, at det var helt spontant, da hun i 2021 satte gang i sin ølbælningsberømmelse.

»Jeg var 'tipsy' og derfor lidt modig. Det var virkelig bare noget, der pludselig skete. Jeg følte bare, at jeg var noget til at gøre et eller andet,« har hun tidligere fortalt til New York Post.

Mens mange fandt optrinet sjovt, var der dog også nogle, der kritiserede US Open for at promovere alkohol.