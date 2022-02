Kan man score selvmål i tennis?

Den tyske tennisstjerne Alexander Zverev tabte fuldstændig sutten efter onsdagens doublenederlag ved Mexican Open.

Den olympiske mester følte sig kraftigt bortdømt af banedommeren, der kaldte en afgørende bold inde – den var tydeligvis ude, viste de efterfølgende tv-billeder.

Og et par dueller senere stod nederlaget klart for Zverev og makkeren Marcelo Melo. Og så slog det klik for Zverev, der først svinede kampens dommer til verbalt – og derefter hamrede løs på dommerstolen med sin ketsjer, som blev smadret til ukendelighed.

Alexander Zverev has been kicked out of the Mexican Open after smashing an umpire's chair with his racket pic.twitter.com/ZlOt2cWNsc — Sky Sports (@SkySports) February 23, 2022

Og den slags går jo ikke – slet ikke i en gentleman-sport som tennis.

Så nu har tennisorganisation ATP straffet den 24-årige tysker med en kæmpebøde på 56.000 dollar (cirka 370.000 kroner). Derudover mister han præmiepengene fra turneringen i Mexico – det løber op i omkring 280.000 kroner.

Samtidig har Zverev mistet alle de ranglistepoint, han havde optjent ved turneringen i Acapulca.

Den tyske superstjerne har endnu ikke reageret på sin straf.