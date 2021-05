Verdensstjernen Naomi Osaka har trukket sig fra French Open i Paris efter blot én kamp.

Den 23-årige tennisspiller er blevet truet med en udelukkelse, efter hun ikke mødte op til pressemødet efter åbningskampen, som hun vandt.

Den trussel er hun kommet i forkøbet ved selv at tage beslutningen mandag aften. Naomi Osaka bekræfter sit exit i et opslag på sin private Twitter-profil.

Japaneren skriver blandt andet, at hun mener, at det er bedst for alle parter omkring French Open, hvis hun ikke længere deltager i turneringen.

23-årige Naomi Osaka. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere 23-årige Naomi Osaka. Foto: MARTIN BUREAU

Du kan se og læse hele opslaget fra Naomi Osaka i bunden af artiklen.

Hendes boykot af pressemødet blev hurtigt et omdiskuteret emne i Frankrig, og arrangørerne gjorde det hurtigt klart, at de ikke ville finde sig i det. Det kostede i første omgang en bøde på 92.000 kroner.

Naomi Osaka havde varslet et boykot af medierne inden turneringen. Hun mener, at obligatoriske pressemøder efter kampe lægger et urimeligt pres på sportsfolks mentale helbred.

Hun tilføjer derfor ligeledes i det lange Twitter-opslag, at hendes valg eksempelvis skyldes, at hun har kæmpet med depression siden US Open tilbage i 2018.

Den 23-årige tennisstjerne understreger, at der kommer til at gå en del tid, før vi ser hende på banen igen.

'Jeg kommer til at bruge noget tid væk fra tennisbanerne nu, men når tiden er til det, vil jeg virkelig gerne arbejde med (kvindernes, red.) Tour og snakke om, hvordan vi kan gøre tingene bedre for spillerne, pressen og fansene.'

Afsluttende skriver Naomi Osaka, at hun har sagt undskyld til arrangørerne for hele den kontroversielle episode.

Japaneren har tidligere været nummer på et verdensranglisten, og hun er i skrivende stund nummer to.