Et umiddelbart harmløst opslag er endt med en masse negative kommentarer.

Det har den 25-årige tennisspiller, Genie Bouchard, måttet sande.

Canadieren delte et selfie på sin Instagram-profil søndag eftermiddag, og det fik mange til tasterne. Nogle roser hende for det flotte naturlige look, mens andre ikke bruger tiden på at rose hverken billedet eller Bouchard. Tværtimod.

I stedet stikker en del til canadieren, fordi de mener, hun bruger for meget tid på de sociale medier.

'Jeg er blevet far to gange, siden du vandt din seneste tenniskamp.'

'Har du vundet en tenniskamp for nyligt?'

'Hvordan går det ved US Open?'

'Hvornår peaker du i tennis igen?'

'Hun burde sagsøge Instagram for at ødelægge hendes karriere. Det er bedre end at sagsøge US Open, som hun gjorde for at få lidt penge.'

'Udover at finde en måde at være relevant på, hvad er så meningen med det her opslag?'

'Glem ikke at blive slået ud i første runde igen i din næste turnering.'

Det er blot et udpluk af de mange kommentarer, der er kommet til billedet af canadieren, som røg ud i første runde af US Open i år.

Og det er ikke første gang, Genie Bouchard, der ligger nummer 119 på verdensranglisten, har skullet høre for at bruge meget tid på Instagram og photoshoots. I stedet burde hun bruge tiden på tennisbanen, har det lydt for kritikere.

Men i starten af juli fik hun nok og svarede igen.

»Jeg vil ikke sige, jeg laver mange (photoshoots, red.). Det er en stor misforståelse,« sagde Genie Bouchard inden årets Wimbledon-turnering og tilføjede:

»Det vigtigste at huske er, at sociale medier handler om, hvad jeg vælger at vise. Det er ikke det præcise billede af hele mit liv. Hvis folk vitterligt tror, jeg kun gør det, jeg poster om, er det absurd,« sagde canadieren.

I midten af august kom hun desuden i modvind på de sociale medier, fordi hun delte et billede på Instagram, hvor hun kaldte sig selv for 'tyk'.

Det fik mange op i det røde felt, da de mente, hun var et dårligt forbillede for især unge mennesker. Det kan du læse mere om her.

Genie Bouchard har tidligere ligget nummer fem på verdensranglisten. En placering, hun opnåede i 2014, som også var året hvor hun vandt sin første - og eneste WTA-turnering, da hun vandt Nuremberg Cup. Samme år blev hun nummer to i Wimbledon og nåede semifinalen i Australian Open og French Open. Fra 2016 og frem er hun aldrig nået længere end til tredje runde i en Grand Slam.