Genie Bouchard er bestemt ikke bleg for at komme med kække bemærkninger.

Og da det torsdag var Halloween, gjorde hun det endnu engang. Med sig selv i centrum.

'Jeg har klædt mig ud som mig selv til Halloween,' skriver canadieren til et billede, hun har delt på Instagram.

Men hun har ikke blot delt et selfie eller et billede fra den røde løber. I stedet har hun taget kreative midler i brug.

For på billedet står hun med en kæmpe forside fra National Enquirer foran sig. Her er der klippet et hul til hovedet, og en storsmilende Genie Bouchard står i midten, mens hendes hoved er omringet af forskellige overskrifter.

'Hun er et lækkert rod', 'Flyt jer damer, der er en ny festtøs i byen', 'Venner og familie siger: hun er helt ude af kontrol'. Sådan lyder blot et udpluk af de ord, der pryder forsiden, og som Genie Bouchard kækt også bruger om sig selv.

Og billedet har fået mange fans til at grine og rose tennisspilleren - som ofte har skullet høre for, hun bruger for meget tid på de sociale medier - for at have selvironi.

Her er blot et udpluk af de mange kommentarer, hun har fået med på vejen på Instagram og Twitter:

'Helt færdig'

'Det tog mig 5 minutter at opdage, dit hoved stikker ud midt i bladet. Jeg troede, du ville hænge en kæmpe forside op med dig selv.'

'Jeg vidste ikke, du var så sjov.'

'At kunne grine af sig selv og have humor er nøglen til glæde'

'Jeg troede, det var ægte!'

'Det her er virkelig sjovt.'

'Det er derfor, jeg følger dig. Så sjovt!'

Det var særligt i løbet af foråret og i starten af sommeren, 25-årige Genie Bouchard fik mange kommentarer om alle de ting hun lavede, der ikke havde med tennis at gøre.

Og til sidst fik canadieren nok af beskyldningerne om, at hun brugte for meget tid på modelarbejde og photoshoots.

Inden årets Wimbledon-turnering svarede hun derfor igen.

»Det vigtigste at huske er, at sociale medier handler om, hvad jeg vælger at vise. Det er ikke det præcise billede af hele mit liv. Hvis folk vitterligt tror, jeg kun gør det, jeg poster om, er det absurd,« sagde hun blandt andet.

Vis dette opslag på Instagram Going as myself for Halloween!! Et opslag delt af Genie Bouchard (@geniebouchard) den 31. Okt, 2019 kl. 7.24 PDT