Den kaldes sommetider for den femte grand slam, og nu har Caroline Wozniacki fået en fribillet til turneringen.

Hun er rangeret som nummer 204 i verden, men er også tidligere nummer et - derfor falder wildcards også ned i Caroline Wozniackis favn.

Den 33-årige danske tennisstjerne har netop fået endnu et, nemlig til Indian Wells i starten af marts. Turneringen går sommetider for at være den femte grand slam.

»Jeg vil beskrive Indian Wells som at være i himlen,« lyder det i en udtalelsen i forbindelse med offentliggørelsen af wildcardet.

Hun er ikke den eneste fra 'den gamle garde', der har fået en håndsrækning, for 43-årige Venus Williams har ligeledes fået et wildcard. Det bliver amerikanerens første turnering i år.

Wozniacki har for nyligt takket ja til at spille med i San Diego i slutningen februar, selvom hun efter det tidlige exit i Australian Open bedyrede, at hun ikke ville gå i kamp før Indian Wells.

Hun vender tilbage til turneringen for første gang siden 2019. Hun vandt den i 2011 og har været i finalen to gange yderligere.