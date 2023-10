Holger Runes nærmeste konkurrent trækker sig.

Kampen om sæsonfinalen spidser til, og nu faldt endnu en af Holger Runes kombattanter. I bogstaveligste forstand.

For amerikanske Taylor Fritz måtte give fortabt, efter han ellers sejrede mod Sebastian Baez og dermed holdt sig helt inde i kampen om en af de otte eftertragtede pladser, der lige nu skal afgøres ved Masters-turneringen i Paris.

»Jeg er knust over at skulle trække mig med så meget på spil. Det eneste, jeg ønskede, var chancen for at kæmpe om min potentielle plads i Torino,« skriver han på X.

Fritz mødte Rune i Miami tidligere på året. Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

Lige nu er Rune på vippen, men har den ottende billet til sæsonfinalen i Italien i hænderne, og nu er de nærmeste efterfølgere Hubert Hurkacz fra Polen og norske Casper Ruud.

Kun tre andre kan teoretisk overhale Rune, der selv skal i kamp onsdag, efter han som forsvarende mester sad over i første runde.

Her møder danskeren østrigske Dominic Thiem, der er nede som nr. 108 i verden, men har en fortid som nr. 3 på verdensranglisten.

Sidste år var Holger Rune sensationelt med i kapløbet om at nå sæsonfinalen, men endte som første-reserve i turneringen - uden at komme i kamp.

Kampen om sæsonfinalen:

8. Holger Rune 3290

------

9. Hubert Hurkacz 3110

10. Taylor Fritz 3100 (Ude)

11. Casper Ruud 2825