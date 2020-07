Med nedsat kapacitet og strikse coronarestriktioner vil French Open undgå at blive en coronasmittebombe.

Arrangørerne af grand slam-turneringen French Open vil tage alle forholdsregler, for at sikre at turneringen ikke bliver kendt som en smittebombe i stil med Adria Tour, hvor flere spillere blev smittet med coronavirus.

Adria Tour var en velgørenhedsturnering på Balkan arrangeret af Novak Djokovic for at udfylde tomrummet i tenniskalenderen.

De første to af i alt fem afdelinger af turneringen blev afviklet i juni og trak uheldige overskrifter, da mindst fire af dens deltagere efterfølgende blev testet positiv for coronavirus. De sidste tre afdelinger af turneringen blev derfor aflyst.

Under Adria Tour krammede spillerne hinanden, stod tæt sammen med bolddrengene og prøvede at involvere publikum. De ting vil man ikke gentage ved French Open, der begynder 27. september.

Det siger French Open-direktør Guy Forget til Reuters.

- Måske var de lige selvsikre nok. Heldigvis er der ingen, som kom slemt til skade ved turneringen, men selv et par smittetilfælde er for mange. Det vil vi gøre så meget som muligt for at undgå.

- Det vil være helt forfærdeligt for os, hvis nogen bliver syge under French Open. Vi skal være virkelig, virkelig forsigtige, siger Guy Forget.

Turneringen på det røde grus i Paris forventes at blive med tilskuere på lægterne - men kun cirka 60 procent af turneringens sædvanlige kapacitet.

Tilskuerne er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig nerve i turneringen, siger Guy Forget.

- Vi kan alle se fodbold på tv nu, og det er vidunderligt, men der mangler noget, når der ikke er fans.

- I administrationen vil vi arbejde tæt sammen med regeringen for at sikre, at vi under strenge sikkerhedsforanstaltninger kan have fans til French Open, siger Guy Forget.

Direktøren er overbevist om, at afviklingen af French Open under de særlige forhold nok skal blive en succes, men samtidig siger han, at han ikke kan slappe af, før herrernes finale 11. oktober er spillet.

/ritzau/