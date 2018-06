Tennisspilleren Maria Sharapova har vundet grand slam-turneringen French Open to gange, og måske er den 31-årige russer på vej tilbage til tidligere styrke.

Hun leverede i hvert fald en imponerende præstation, da hun lørdag pulveriserede sjetteseedede Karolína Plísková på grusunderlaget på Roland Garros.

6-2, 6-1 lød de knusende sætcifre, og nu kan turneringen få et gigantopgør mellem Sharapova og Serena Williams i ottendedelsfinalen. Det kræver dog, at Williams besejrer Julia Görges senere lørdag.

Sharapova brugte kun 59 minutter på at besejre Plisková, der lå øverst på verdensranglisten for mindre end et år siden.

Selv er russeren seedet 28 i turneringen. Det er første gang, hun er seedet i en grand slam-turnering, siden hun vendte tilbage fra sin dopingkarantæne sidste forår.

/ritzau/