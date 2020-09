Den franske grand slam-turnering vil nu kun lukke 1000 personer ind på Roland Garros-anlægget hver dag.

Først var det 20.000. Så blev det sat ned til 11.500. Derefter reduceret til 5000.

Nu må arrangørerne af årets tredje og sidste tennis-grand slam, French Open, kun lukke 1000 personer ind på Roland Garros-anlægget i Paris hver dag under turneringen.

Det siger Frankrigs premierminister, Jean Castex, torsdag ifølge Reuters.

De 1000 personer er inklusive spillere, dommere, stab og anlæggets ansatte.

Årsagen er coronapandemiens genopblussen i Frankrig. Det fik landets sundhedsminister, Olivier Veran, til onsdag at meddele, at kun 1000 personer vil være tilladt til større sportsbegivenheder fra på mandag.

French Opens hovedturnering starter søndag, men ryger altså alligevel ind under restriktionerne.

Coronavirus har allerede sat sit præg på French Open rent sportsligt. I alt er seks spillere fra både herrernes og damernes kvalifikationsturnering blevet sendt hjem.

Det skyldtes, at tre spillere og en træner var blevet testet positive, mens de øvrige tre havde været i tæt kontakt med den smittede træner.

Rafael Nadal har i år mulighed for at vinde den franske grusturnering for 13. gang.

Den spanske gruskonge har ryddet bordet de seneste tre år. Han må dog forventes at få kamp til stregen af Novak Djokovic, der ikke har tabt en eneste kamp, han har spillet til ende, i 2020.

I forrige uges US Open måtte serberen dog gå fra banen som taber, da han blev diskvalificeret for at ramme en linjedommer med en bold.

/ritzau/