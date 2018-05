Ganske vist ligger Caroline Wozniacki nummer to på den netop opdaterede verdensrangliste. Men når den efter den igangværende Grand Slam-turnering, French Open, igen opdateres, er det ikke utænkeligt, at hun gør comeback som verdensetter.

Det kan man læse internetsitet www.coric.com, der har opgjort den øjeblikkelige stilling på verdensranglisten:

Her kan man se, at Caroline Wozniacki vil overtage førstepladsen selv, hvis hun taber eftermiddagens førsterundekamp ved French Open mod Danielle Collins, og den nuværende verdensetter, Simona Halep, i morgen samtidig skulle tabe sin førsterundekamp mod Alison Riske.

I så fald fald vil Caroline Wozniacki toppe verdensranglisten med 6.515 point, mens Simona Halep 'kun' vil have 5.980 point. Dette skyldes, at danskeren og rumæneren vil miste de point, de erobrede ved French Open i fjor. Og her var Halep sammenlignet med Wozniacki topscorer eftersom hun var tabende finalist, mens danskeren allerede røg ud i kvartfinalen.

Efter planen entrer Caroline Wozniacki den største bane på Roland Garros-anlægget i Paris, Court Philippe Chatrier, efter Petra Kvitova og Novak Djokovic har duelleret mod henholdsvis Veronica Cepede Royg og Rogerio Dutra Silva. Det vil sige, at danskerens kamp mod amerikaneren Danielle Collins vil blive igangsat et sted mellem klokken 14 og 17. Imidlertid er der risiko for, at det bliver senere. Således melder meteorologerne, at der er risiko for regn.