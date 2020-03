Coronavirus har flyttet grand slam-turneringen French Open fra foråret til efteråret.

Det har skabt utilfredshed flere steder i tennisverdenen, at arrangørerne af French Open tirsdag valgte at udskyde grand slam-turneringen, der skulle være afviklet 18. maj til 7. juni.

De sure miner skyldes ikke, at grusturneringen er flyttet på grund af coronavirusset, men at arrangørerne uden at afklare det med andre tennisturneringer har valgt at afvikle turneringen 20. september til 4. oktober i stedet for.

Det er blot en uge efter US Open, som normalt er årets sidste grand slam-turneringen, og det kulminerer samtidig med en række andre tennisturneringer.

En af dem er Laver Cup, der er en turnering for mænd mellem et hold bestående af Europas bedste tennisspillere mod de bedste tennisspillere fra resten af verden.

- Det kommer som en overraskelse for os og vores partnere, ATP, USA's tennisforbund og Australiens tennisforbund.

- Det giver anledning til mange spørgsmål, og vi vurderer situationen, står der i et tweet fra arrangørerne af Laver Cup, som i år efter planen skal spilles i Boston 25. til 27. september.

Der kommer også en stikpille til beslutningen fra French Open fra arrangørerne af US Open, der stadig overvejer at rykke datoerne.

- I en tid, hvor verden må stå sammen, må vi indse, at vi ikke kan træffe sådan nogle beslutninger på egen hånd.

- Derfor vil USA's Tennisforbund kun gøre det efter drøftelse med de andre grand slam-turneringer, ATP, WTA, ITF og vores andre partnere inklusive Laver Cup, skriver US Open på Twitter.

Onsdag besluttede ATP og WTA at stoppe alle professionelle tennisturneringer frem til 7. juni. I en fælles pressemeddelelse fra forbundene var der også en stikpille til det franske tennisforbund.

- Det her er ikke en tid til at handle på egen hånd, men at gøre det i fællesskab.

- Alle beslutninger relateret til coronavirus kræver drøftelse og samarbejde mellem de involverede parter. Det syn deles af ATP, WTA, ITF, AELTC, Tennis Australia og USTA, står der med henvisning til alle de største tennisforbund undtagen det franske.

/ritzau/