23-årige Daniil Medvedev tog sejren i finalen ved Shanghai Masters over jævnaldrende Alexander Zverev.

Den russiske tennisstjerne Daniil Medvedev har taget et kvantespring i sin karriere det seneste halve år, og søndag føjede han endnu en triumf til meritlisten.

I et opgør mellem to af fremtidens tennisstjerner var Medvedev klart stærkere end tyske Alexander Zverev i finalen ved Shanghai Masters. Russeren vandt med cifrene 6-4, 6-1 i en til tider ensidig slutkamp.

Det er Medvedevs syvende ATP-titel i karrieren, men mere imponerende er det, at finalen i Shanghai var hans sjette ATP-finale på stribe.

Tre af de foregående fem finaler var blevet tabt, blandt andet finalen i US Open mod Rafael Nadal, men søndag ramte Medvedev et højt niveau fra start.

Han brød Zverev allerede i kampens andet parti, men tyskeren kæmpede sig flot tilbage med et servegennembrud senere i sættet, som havde kurs mod tiebreakafgørelse.

Det afværgede Medvedev med endnu et servegennembrud og sætsejr på 6-4.

I andet sæt var russeren i total kontrol fra start. Han brød Zverev to gange og servede sig på 5-0, inden den 22-årige tysker undgik et æg ved at holde serv for første gang i sættet.

På verdensranglisten indtager Medvedev fjerdepladsen, mens Zverev er nummer syv.

Ud over en masse point til verdensranglisten kan Medvedev også sætte 9,3 millioner kroner ind på kontoen.

Det bringer hans samlede præmiepengeindtjening i karrieren op på 64,6 millioner kroner.

/ritzau/