Den danske tennisspiller Frederik Løchte får den 20-årige svensker Mikael Ymer under vingerne.

Frederik Løchte Nielsen skal ikke blot slå hårdt til tennisbolde i 2019. Han skal også lære fra sig.

Næste år skal den tidligere Wimbledon-vinder i herredouble træne svenske Mikael Ymer, som i øjeblikket ligger nummer 277 på verdensranglisten.

Det skriver TV 2 Sport.

- Jeg forventer, det kommer til at hjælpe mig i min egen udvikling som menneske, og jeg glæder mig til at udforske sporten fra en anden vinkel.

- Tanken om at kunne hjælpe en spiller til at opnå glædelige momenter og skabe en god karriere tiltrækker mig, og jeg tror, der er meget, der kan påvirkes med en ung spiller, siger Frederik Løchte til TV 2 Sport.

Løchte har allerede haft sine første træningstimer med 20-årige Mikael Ymer i Florida som optakt til den kommende sæson.

De to har også arbejdet sammen i 2018, hvor Løchte har været Ymers rådgiver. Men næste år skal Løchte være mere med i træningen og drage med svenskeren til turneringer.

På verdensranglisten i herresingle er Løchte næsthøjest rangerede dansker som nummer 652. Landsmanden Mikael Torpegaard er bedst placeret på 485.-pladsen.

Løchte er dog fortsat helt oppe som nummer 58 på doubleranglisten.

Løchte har dog ikke tænkt sig at lægge tennisketsjeren fuldstændig fra sig, om end antallet af turneringer vil falde i 2019.

Men indgangen til trænergerningen kan blive en forsmag på Frederik Løchtes liv efter afslutningen på den aktive karriere.

- Det er absolut en mulighed. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, og tennis er det, jeg allerhelst vil beskæftige mig med, så det virker som en god kombination for mig.

- Hvordan det kommer til at være i praksis, er ikke til at sige, og hvordan fremtiden spiller sig ud, er også umulig at forudse, men jeg er umiddelbart interesseret i det, siger han.

Frederik Løchte bekræfter dog, at han i januar stiller op til grand slam-turneringen Australian Open med sin 29-årige brasilianske makker, Marcelo Demoliner.

De to har også planer om at spille turneringer i Brasilien, Mexico og Argentina sammen i begyndelsen af det nye år.

/ritzau/