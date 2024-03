Patrick Mouratoglou er efter et halvt års pause tilbage som træner for Holger Rune.

Franskmanden Patrick Mouratoglou bliver igen træner for den danske tennisspiller Holger Rune.

Det oplyser danskeren i en pressemeddelelse på bagkant af en periode med hyppig udskiftning på posten.

- Jeg er virkelig glad for at genoptage samarbejdet med Patrick. Det er sammen med Patrick, at jeg har fejret nogle af de største sejre i min karriere, og jeg glæder mig til, at vi sammen indleder jagten på flere store titler.

- Vi har haft nogle rigtig gode snakke om, hvordan samarbejdet skal være fremover, og vi har fundet et stærkt setup, som skaber de bedste betingelser for at præstere optimalt, siger Holger Rune.

Franskmanden blev en del af Holger Runes trænerteam i 2022, men i slutningen af august sidste år meddelte parterne, at samarbejdet ophørte.

Mens de arbejdede sammen vandt Holger Rune blandt andet ATP 1000-turneringen Paris Masters. Det er danskerens største triumf i karrieren.

Holger Rune stiler efter endnu større triumfer i fremtiden, og han håber, at træneransættelsen kan være med til at skaffe dem.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg går benhårdt efter at vinde grand slam-turneringer og blive nummer et på verdensranglisten. Det kræver den rigtige trænerkonstellation og det rigtige team omkring mig, siger Holger Rune.

Han har skiftet flittigt ud på sit trænerteam gennem det seneste halve år. Først stoppede Mouratoglou og Runes mangeårige træner Lars Christensen.

Efterfølgerne Severin Lüthi og Boris Becker stoppede tidligere i år efter kort tids tilknytning til danskeren. I begge tilfælde var det ikke afstemt, hvor meget tid Rune forventede, at de skulle bruge på trænergerningen.

Den hyppige udskiftning på trænerposten og begrundelserne herfor fik flere tenniseksperter til at kritisere den unge dansker.

Rune erkender, at den store udskiftning ikke har været optimal.

- Nogle gange skal man afprøve nogle ting for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Jeg er i de seneste måneder blevet klogere på, hvad der fungerer bedst for mig, og jeg tror på, at vi nu har sat et super stærkt hold, som kan hjælpe mig med at nå mine mål, siger Holger Rune.

Mouratoglous comebackturnering sammen med Rune bliver næste uges ATP-turnering i mexicanske Acapulco.

Selv om han og Rune for et halvt år siden skiltes med flere kritiske udtalelser, bærer ingen af dem nag. I stedet ser franskmanden frem til igen at arbejde med verdensranglistens nummer syv.

- Jeg har kendt Holger, siden han var 13 år, og han er en fantastisk spændende tennisspiller med et unikt drive og kolossalt stort potentiale. Holger har i en meget ung alder skabt store resultater, været en fast del af verdenstoppen og vist et ekstremt højt niveau. Det vidner om, at vi har med en helt særlig spiller at gøre.

- Jeg er derfor også begejstret for igen at kunne hjælpe Holger med at nå sine mål om at blive verdens bedste tennisspiller, siger Patrick Mouratoglou.

Den tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen er også en del af Holger Runes trænerteam, men Mouratoglou er øverst i Runes trænerhierarki.

/ritzau/