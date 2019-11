Kristina Mladenovic førte Frankrig til landets tredje tennistriumf i Fed Cup med finalesejr over Australien.

Frankrigs bedste tenniskvinder vandt søndag landsholdsturneringen Fed Cup efter en finalesejr over Australien.

Trods fordel af hjemmebane i Perth måtte australierne se sig besejret med 3-2 af Frankrig.

Franskmændene vandt den afgørende double, efter at de to finalister forinden hver havde hentet to sejre i single.

Verdensranglistens nummer 40, Kristina Mladenovic, indtog hovedrollen i den franske triumf, da hun var involveret i Frankrigs tre sejre.

Lørdag åbnede hun finalen med at slå Australiens Ajla Tomljanovic med 6-1, 6-1, og søndag fulgte Mladenovic op med at besejre verdensetteren Ashleigh Barty med 2-6, 6-4 og 7-6.

Australien vandt de to øvrige singlekampe. Lørdag slog Barty sikkert Caroline Garcia 6-0, 6-0, og søndag vandt Ajla Tomljanovic 6-4, 7-5 over Pauline Parmentier.

I den afgørende double havde Frankrig et af verdens bedste kort i Kristina Mladenovic, der er nummer to på doubleranglisten.

Med Caroline Garcia ved sin side lykkedes det 26-årige Mladenovic at slå Ashleigh Barty og Samantha Stosur med 6-4, 6-3 og dermed sikre Frankrig den samlede finalesejr.

Det er tredje gang i historien, at Frankrig vinder Fed Cup. Det skete senest i 2003. Australien har vundet turneringen syv gange i historien.

/ritzau/