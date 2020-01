Som professionel tennisspiller nyder man godt af at have bolddrenge og boldpiger. De henter ens håndklæde, de holder en paraply, hvis solen skinner, og de samler alle boldene op.

Men, men, men. Der er grænser for, hvad man kan udsætte dem for.

Det fandt den franske tennisspiller Elliott Benchetrit i hvert fald ud af, da han under et kvalifikationsopgør til Australian Open fik en henstilling af dommeren.

Det skete, efter han bad en boldpige om at skrælle en banan for ham. Det skriver CNN.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020

Det ønske faldt nemlig ikke i god jord hos hverken tilskuerne eller kampens dommer, John Blom.

»Boldpigen er ikke din slave, og du må selv skrælle din banan, sagde dommeren ifølge den franske spiller.

Han har sidenhen fået en del kritik på de sociale medier. Her har blandt andre tennislegenden Martina Navratilova undret sig.

»Hvad bliver det næste, vinduer?,« skriver hun på sin Twitter-profil, inden hun gør det klart, at Jon Blom gjorde det rigtige.

Synes du, at Elliott Benchetritt gik over stregen?

Men Elliott Benchetrit føler sig i den grad uretfærdigt behandlet og mener bestemt ikke, at han har gjort noget, der var forkert eller respektløst.

»Ved stillingen 6-5 i det sidste sæt bad jeg boldpigen om at skrælle bananen for mig under sidebyttet, fordi jeg havde creme i hænderne for ikke at svede,« forklarer han og fortsætter:

»Hun havde allerede gjort det en gang tidligere i starten af kampen. Men anden gang brød hoveddommeren ind og sagde, 'boldpigen er ikke din slave, og du må selv skrælle din banen'.«

Han fortæller også, hvordan han finder det nærmest ufatteligt, at han kan blive kritiseret så voldsomt for det, uden at folk ved, hvad der faktisk skete på banen.

Franske Benchetrit endte med at kvalificere sig til hovedturneringen, men blev tirsdag slået ud i første runde af Australian Open.