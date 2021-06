Tennisstjernen Bernard Tomic er højst sandsynligt ikke populær hos sin kæreste, Vanessa Sierra, i øjeblikket.

Skulle det være tilfældet, så er det forståeligt. Den 28-årige tennisspiller har således smadret hendes computer og voldt skade for 98.000 danske kroner.

Og Vanessa Sierra fangede hele episoden på kamera. Efterfølgende har hun delt videoen med sine 429.000 følgere på Instagram.

Her er det meget tydeligt, at Bernard Tomic bruger sit ene knæ til at smadre kærestens bærbare computer på midten.

Bernard Tomic og Vanessa Sierra. Foto: Instagram. Vis mere Bernard Tomic og Vanessa Sierra. Foto: Instagram.

Du kan se en lille bid af den foruroligende video nederst i denne artikel.

'Skader for 98.000 kroner. Lige nu kan jeg ikke arbejde, og der en halv million i kryptovaluta låst på computeren,' skriver Vanessa Sierra blandt andet som tekst til Instagram-videoen.

Influenceren tilføjer, at det hele begyndte som et banalt skænderi.

'Jeg var sur over, at han ikke besøgte mig, mens jeg var indlagt på hospitalet. Det udviklede sig til, at han skulle smadre mit levebrød.'

28-årige Bernard Tomic. Foto: BEN STANSALL Vis mere 28-årige Bernard Tomic. Foto: BEN STANSALL

Det er tydeligt, at tennisstjernen bliver overrasket, da han finder ud af, at 26-årige Vanessa Sierra optager episoden.

Den aaggressiveopførsel fra Bernard Tomic har sat gang i flere spekulationer om vold og problemer i parforholdet. Men det har Vanessa Sierra allerede skudt ned..

'Lad mig være tydelig. Han var ikke og har aldrig været voldelig mod mig,' skriver hun afsluttende på Instagram..

Hun kalder ligeledes rygterne om, at de hende og Bernard Tomic er ved at gå fra hinanden for falsket. De blusset op den seneste tid, fordi Vanessa Sierra blandt andet har lagt et knust hjerte op på Instagram.