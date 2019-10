Caroline Wozniacki spiller sin kamp i tredje runde i China Open klokken 06.30 dansk tid med håb om triumf.

Caroline Wozniacki skal i aktion klokken 6.30 torsdag morgen dansk tid, når hun møder tjekken Katerina Siniakova i tredje runde i China Open.

Danskeren føler sig trods gigtsygdom i kroppen stadig i stand til at slå de bedste, men hun slår også fast, at turneringen i Beijing er årets sidste turnering for hende.

Derfor håber hun at kunne slutte med en gentagelse af finalesejren i 2018.

- Det er min sidste turnering i år, så forhåbentlig kan jeg slutte godt af.

- Dette år har været meget hårdt, men jeg tror stadig på, at når jeg føler mig rask, kan jeg slå alle, så jeg stresser ikke over det, siger Caroline Wozniacki til WTA's hjemmeside om sæsonen, hvor kroppen flere gange har drillet, og leddegigten har givet hende problemer.

Før kampen mod Siniakova har hun mærket fremgang, og Wozniacki har uden de store problemer fejet begge modstandere i de indledende runder til side.

- I de seneste par uger er mine træninger forløbet godt. Jeg har haft det rigtig godt, og jeg tror, at det kan ses i mit spil, siger Caroline Wozniacki efter sin sejr over Christina McHale med 6-4, 6-0.

- Jeg er en af de personer, som har brug for hård træning, og det er det, der giver mig selvtillid i mine kampe.

Caroline Wozniacki har mødt Katerina Siniakova fire gange tidligere og fører 3-1 i indbyrdes opgør. Senest i Beijing sidste år, hvor Wozniacki på vejen mod den store triumf vandt 6-2, 6-2 over Siniakova i kvartfinalen.

Siden dengang er danskeren dog raslet fra andenpladsen til 19.-pladsen på verdensranglisten, hvor tjekken er faldet fra 40.- til 47.-pladsen.

Torsdagens kamp mellem dem er dagens første på Diamond-banen og spilles 12.30 lokal tid.

Wozniacki har før opgøret vundet 16 sæt i træk i den kinesiske turnering.

/ritzau/