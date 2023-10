6 mål i 10 kampe.

Sådan lyder Kasper Dolbergs stærke statistik efter starten i Anderlecht.

Den blonde bomber kom til den belgiske storklub i sommer, og på knap tre måneder har han formået at score lige så mange kasser, som gjorde på 1,5 år inden da.

Alligevel får danskeren hug for sine præstationer i Anderlecht, som ligger nummer to i den såkaldte Jupiler League.

Kasper Dolberg (th.) har haft en god start i Anderlecht. Foto: Virginie Lefour/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Dolberg (th.) har haft en god start i Anderlecht. Foto: Virginie Lefour/AFP/Ritzau Scanpix

Det skete i forbindelse med 2-3 nederlaget til Standard Liège, hvor Dolberg og kompagni smed en 2-0 føring over styr i sidste uge.

Han kom endda på måltavlen.

»Er han tilstedeværende nok? Eller begynder han at have det problem igen, han har haft i de seneste fem år? At han kun er god i medgang?« lyder det fra tv-kommentatoren Filip Joos i programmet Extra Time.

På trods af Dolbergs flotte start – i hvert fald statistik – fik det også fodboldtræneren Arnar Vidarsson til at stemme i.

»Det er ikke meget fodbold, han har spillet de seneste år, og han nærmer sig virkelig farezonen, hvor han kan ende som en talentfuld angriber, der aldrig blev rigtig god.«

Dolberg får allerede muligheden for at tysse på kritikerne lørdag aften, når Anderlecht tørner sammen med Leuven kl. 20.45.