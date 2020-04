»På vej ud af banen havde jeg nok slået dem, som tilbød mig pengene, i hovedet med min ketsjer, hvis de havde været tilstede.«

Sådan siger ukraineren Sergiy Stakhovsky mere end 11 år efter, at han fik tilbudt 100.000 dollar for at tabe en tenniskamp, hvilket svarer til cirka 680.000 kroner.

Det fortæller han til ukrainsk tv, skriver det franske medie L'Équipe.

Den dengang 23-årige spiller fik tilbudt pengene af lyssky bagmænd, som ville have ham til at tabe kampen i første runde af Australian Open mod franske Arnaud Clément.

Sergiy Stakhovsky of Ukraine returns the ball to the Czech Republic's tennis player Tomas Berdych during their tennis match in the Qatar Open tournament on January 5, 2016, in Doha. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR . KARIM JAAFAR / AFP Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Sergiy Stakhovsky of Ukraine returns the ball to the Czech Republic's tennis player Tomas Berdych during their tennis match in the Qatar Open tournament on January 5, 2016, in Doha. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR . KARIM JAAFAR / AFP Foto: KARIM JAAFAR

Kampen endte Stakhovsky med at tabe i fem sæt alligevel, men efterspillet var ikke sjovt for tennisspilleren, selvom han havde sagt nej til pengene.

Han frygtede nemlig for sin familie, da Tennis Integrity Unit (TIU), der blandt andet bekæmper aftalt spil i sporten, henvendte sig til ham og ville have identiteten på de kriminelle, der forsøgte at bestikke ham.

»Kan I beskytte min familie,« spurgte Sergiy Stakhovsky, som var bange for, at bagmændene ville hævne sig på ham. Men det kunne TIU ikke, og derfor holdt han de kriminelles identitet for sig selv.

»Manden (som forsøgte at bestikke ham, red.) er kun en mellemmand, og hans overordnede er meget farlige, og min familie bor i Ukraine. Men jeg fik at vide af TIU, at de ikke kunne garantere for min sikkerhed.«