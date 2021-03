Clara Tauson.

Hvis du ikke for længst har fået indprentet navnet på nethinden, så kan du godt tage at gøre det. Den blot 18-årige danske tennisspiller har nemlig imponeret vildt og voldsomt i Lyon i disse dage, og lørdag spillede hun sig så i sin første WTA-finale i karrieren.

Dermed stempler hun for alvor ind som Caroline Wozniackis afløser på den internationale scene, og det glæder tennisekspert og kommentator Michael Mortensen.

»Det er virkelig, virkelig flot. At stå i sin første WTA-finale er skelsættende for hende. Det er vildt imponerende. Intet mindre.«

Clara Tauson er klar til sin første WTA-finale i karrieren. Foto: Sandrine THESILLAT via www.imago Vis mere Clara Tauson er klar til sin første WTA-finale i karrieren. Foto: Sandrine THESILLAT via www.imago

Gennem hele turneringen i Lyon har den unge Clara Tauson vist imponerende takter med sin aggressive spillestil, og lørdag var der også klasseforskel i det meste af kampen, da spanske Paula Badosa Gibert blev besejret med cifrene 7-5, 6-1.

Men selvom hun gennem de sidste seks dage har fejet al modstand af banen og fortsat ikke har afgivet et sæt i turneringen, så er Michael Mortensen ikke spor overrasket over, hvad han ser fra Clara Tauson.

»Allerede for et år siden talte jeg om, at hun snart vil komme ind i top 100. Hun har de spillemæssige kvaliteter til det, og hun er blevet mere moden og mere rolig på banen. Og så har hun det her offensive spil, som hun er blevet bedre til at forvalte.«

Men uanset om det søndag ender i den helt store triumf eller ej, så har Tauson allerede fået de fleste til at spærre øjnene op.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Bare det, at hun har spillet sig i finalen, har stor betydning. Nu har hun fået sendt et tydeligt signal til hele WTA-touren om, at hun er en spiller, de skal holde øje med og have respekt for. Det her kommer til at få stor betydning for hendes videre udvikling.«

Michael Mortensen har også en stor tro på, at vi inden så forfærdelig længe vil se en dansker i top-50.

»Hun er stadigvæk meget ung, og hun skal blive endnu bedre til at forvalte sit spil, men jeg er helt sikker på, at hun i løbet af et år vil være blandt de 50 bedste i verden. Hvis hun bare kan holde sig skadefri, så er det uden tvivl der, hun vil befinde sig,« fortæller han.

Clara Tauson kan med en sejr i søndagens finale spille sig ind i top-100. Og med dansk succes på tennisbanen falder tankerne naturligt også hen på Caroline Wozniacki, der for et år siden satte punktum for en stor karriere.

Foto: MARTIN BUREAU Vis mere Foto: MARTIN BUREAU

For selvom det er noget af en byrde at skulle være arvtager for så stor en spiller, så håndterer Clara Tauson det perfekt, mener Michael Mortensen.

»Jeg synes, det er utrolig flot, at hun har taget stafetten fra Caroline, som har været banebrydende for dansk tennis i mange år. Nu har Clara fået tjansen, og det er en meget fornem modningsproces, hun har haft. Nu har vi igen en spiller af højeste klasse, og det er meget befordrende for dansk tennis,« slutter han.

I søndagens finale venter vinderen af opgøret mellem Viktoria Golubic og andenseedede Fiona Ferro.