»Forlad, forlad, forlad!«

De tre ord endte med at blive onsdag aftens helt store samtaleemne i kvartfinalen mellem Holger Rune og Casper Ruud.

For undervejs i tredje sæt udspillede der sig lidt af et drama mellem den danske stjerne og hans egen spillerboks, hvor familien og trænerne sad placeret.

En tydelig frustreret Holger Rune råbte nemlig mod boksen, at én person skulle forlade Court Philippe Chatrier, hvis personen ønskede at hjælpe ham.

Og med ét forlod hans mor, Aneke Rune, så sin plads.

Efter kampen forklarede den blot 19-årige dansker dog til pressen, at beskeden ikke var rettet mod hende. Faktisk var der tale om en misforståelse, mente han.

Her dagen derpå fortæller Aneke Rune ligeledes, hvorfor hun valgte at gå. Det gør hun i en sms til B.T.

»Jeg listede også af under kampen mod Stefanos Tsitsipas på et tidspunkt. Når Holger søger lidt for meget ud af banen, er det indimellem lettere, at der kun er en referenceperson, træneren, han kan søge ud til,« skriver hun og tilføjer:

»Det samme valgte jeg at gøre i dag for at give ham lidt ro. Han var tydeligvis træt, det var sent, og jeg vurderede, det kunne hjælpe ham.«

Holger Rune tabte onsdag den historiske kvartfinale med cifrene 1-6, 6-4, 6-7, 3-6 og missede dermed muligheden for at spille sig i semifinalen.

Efter kampen var der dog ikke ligefrem god stemning blandt de to modstandere, hvor norske Casper Ruud flere gange kom med skarp kritik den unge dansker.

I videoen øverst i artiklen kan du se den omtalte episode fra onsdagens kamp.