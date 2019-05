Verdenstoeren Karolína Plísková tabte til kroaten Petra Martic i to sæt i tredje runde af French Open.

Tjekken Karolína Plísková er færdig i grand slam-turneringen French Open efter tredje runde.

Verdensranglistens nummer to tabte sin kamp mod kroaten Petra Martic i to sæt.

Nummer 31 på verdensranglisten vandt med 6-3, 6-3 på det røde grus i Paris.

I første sæt udnyttede Martic to af sine tre muligheder for et servegennembrud, hvilket sikrede sætsejren, da Plísková ikke formåede at spille sig til en eneste breakbold.

I andet sæt skiftedes de to spillere til at bryde hinanden, og da Martic brød for tredje gang i sættet, kom hun foran 5-3 og havde mulighed for at serve sig videre til fjerde runde, der svarer til ottendedelsfinalerne.

Tjekken var tæt på at holde liv i kampen, men hun missede sine tre breakbolde. Da Martic siden tilspillede sig en matchbold, sendte hun sig selv videre i turneringen.

Hun skal nu møde esteren Kaia Kanepi, der fredag slog Caroline Wozniackis overkvinde i turneringen, russeren Veronika Kudermetova.

Plísková er langtfra den eneste i favoritfeltet, der har haft problemer i turneringens indledende runder.

Topseedede Naomi Osaka fra Japan har i begge sine kampe været tvunget ud i tre sæt for at gå videre, og det samme har tredjeseedede Simona Halep, der er turneringens forsvarende mester. Fjerdeseedede Kiki Bertens trak sig i anden runde.

Mens Plísková er færdig i Paris, så spillede syvendeseedede Sloane Stephens sig videre fredag.

Her slog amerikaneren Polona Hercog i tre sæt med cifrene 6-3, 5-7, 6-4.

/ritzau/