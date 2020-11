Rafael Nadal er klar til semifinalen ved Paris Masters, men han måtte slide hårdt for sejren fredag.

Rafael Nadal havde inden fredagens møde i kvartfinalen ved Paris Masters 1000 aldrig tabt til landsmanden Pablo Carreño Busta. Det har han stadig ikke. Men han var tættere på end ventet.

34-årige Nadal kom skidt i gang med kampen, men han endte med at slide en sejr hjem på 4-6, 7-5 og 6-1.

Dermed er han klar til semifinalen, hvor han skal møde Alexander Zverev, som fredag slog Stanislas Wawrinka i to sæt. I den anden semifinale mødes Daniil Medvedev og Milos Raonic.

Ifølge Nadal selv lykkedes det ham at komme tilbage i kampen mod Carreño Busta, fordi han fik styr på sine returneringer.

- I tredje sæt begyndte jeg at returnere bedre, siger Nadal ifølge AFP.

- Jeg havde problemer, fordi han spillede godt, og mine returneringer ikke fungerede, så han vandt sine partier let.

Til gengæld er den spanske veteran fortrøstningsfuld omkring de øvrige dele af sit spil.

- Min serv fungerer godt, synes jeg, og i forhold til resten af mit spil er der fremgang, siger han.

Nadal vandt tidligere i turneringen sin sejr nummer 1000 på ATP-touren.

Til gengæld kommer han ikke til at overhale Novak Djokovic i toppen af verdensranglisten inden nytår. Det står klart, efter at Nadal har besluttet ikke at spille i Bulgarien i næste uge.

Dermed slutter serberen for sjette gang i karrieren året som nummer ét, hvilket er en tangering af legenden Pete Sampras' rekord.

