'Efter at have tilbragt to nætter i en parkeringskælder tog mine forældre en beslutning – koste hvad det ville.'

Sådan skrev tennisspilleren Dayana Yastremska i et opslag på Instagram lørdag eftermiddag.

'De har sendt min lillesøster og mig ud af Ukraine. Mor, Far, vi elsker jer så højt. Pas på jer selv! Jeg elsker mit land! Ukrainere, pas på jer selv,' skrev hun.

Til opslaget har hun delt en video af den tårevædede afsked med forældrene i hjemlandet, der blev invaderet af Rusland natten til torsdag.

»Jeg ved ikke, hvordan denne krig slutter, men I må passe på hinanden, jagte jeres drømme, bygge et nyt liv sammen og altid være sammen. I skal ikke bekymre jer om os, vi skal nok klare den,« sagde faren ifølge ESPN.

Det var ham, der kørte de to søstre fra hjemmet i Odessa til havnen ved Donau-deltaet, så de kunne komme videre.

Yastremska har også delt en video af skibet, der sejler afsted, imens de pårørende står ved vandkanten og vinker.

Efterfølgende kunne hun så fortælle, at både hun og den 15-årige lillesøster var kommet godt frem til Lyon i Frankrig, som var den endelige destination.

'Vi er trætte, men min søster og jeg er i sikkerhed. Ukraine, vær stærke. Vi savner vores hjem, vi savner jer, Mor og Far,' skrev Yastremska, der har vundet tre titler på WTA-touren og har ligget nummer 31 på verdensranglisten, i en såkaldt Instagram-story.

'En meget varm velkomst. Alle de fredfyldte ukrainske borgere bliver modtaget med kærlighed. Tak, Rumænien,' skrev hun desuden undervejs på turen, da de rejste gennem landet.

Dayana Yastremska skal efter planen spille Lyon Open i næste uge og har ønsket at fortælle sin historie for at vise virkeligheden, fortæller hun til ESPN om de seneste døgn, der har tvunget hende til at blive flygtning.

Når turneringen er færdig, ved hun ikke, hvad der skal ske.

»Jeg har ingen anelse. Lad os se, hvad der sker med Ukraine og min by. Jeg er nødt til at tænke på min søster og hendes sikkerhed. Jeg er bange på mine forældres, venners og mit lands vegne. For at forstå, hvordan et missilangreb føles, skal du mærke det. Men jeg ville ønske, ingen nogensinde skulle mærke denne smerte,« siger hun til mediet.