En ny fond er målrettet til at hjælpe tennisspillere fra nummer 501 til 700 på verdensranglisten.

De verdensomspændende tennisorganisationer kom tidligere i maj på banen med en krisefond, der skulle hjælpe tennisspillere økonomisk under coronapausen, hvor de savner indtægter fra turneringer.

Nu bebuder Det Internationale Tennisforbund (ITF), at man arbejder på yderligere en fond, der skal tilgodese lavere rangerede spillere på touren.

Hvor den tidligere fond målrettede et beløb svarende til omkring 41 millioner danske kroner mod omkring 800 single- og doublespillere kollektivt på tværs af kønnene, skal den nye fond hjælpe spillere længere nede af verdensranglisten.

ITF oplyser, at denne nødhjælpsfond er til for at hjælpe turneringsspillere rangeret mellem nummer 501 og 700, som ikke er omfattet af andre nødhjælpsprogrammer.

Det er de spillere, der typisk spiller turneringer på ITF World Tennis Tour-niveau. Det er det tredjehøjeste niveau efter ATP/WTA og challenger-niveauet.

ITF World Tennis Tour omfatter i høj grad unge spillere, der er i gang med at tage skiftet fra junior- til seniortennis.

- Vi gør alt for at sikre, at de talentfulde spillere, der klatrer op af verdensranglisten, får den støtte, de har brug for og fortsætter deres udvikling i disse usikre tider, siger ITF-præsident David Haggerty.

ITF vil melde yderligere ud om fonden efter dets bestyrelsesmøde den 2. juni.

Tennissæsonen har været suspenderet siden marts og vil som minimum være det indtil udgangen af juli.

Flere stjerner - herunder Rafael Nadal - har dog ingen forventninger til, at sæsonen bliver genoptaget i 2020.

Tennissporten er nemlig bygget op om, at spillere fra stort set hele verden rejser rundt fra land til land for at spille turneringer, og det kan blive en meget stor udfordring at gennemføre, så længe coronapandemien står på.

/ritzau/Reuters