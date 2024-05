Clara Tauson, der søndag åbner French Open, har imponeret med sin førsteserv i 2024-sæsonen.

Når Clara Tauson søndag åbner French Open, er det som nummer 71 på verdensranglisten. Men hvis man var rangeret efter ens førsteserv, ville den 21-årige dansker formentlig ligge noget højere placeret.

Hun har generelt servet på et højt niveau i 2024, og tennisverdenen spærrede for alvor øjnene op, da hun i to sæt mod Oceane Dodin i Miami sendte 25 serveesser afsted.

- Jeg har jo altid haft en god serv, synes jeg, men den er blevet endnu mere stabil nu. Jeg bliver ældre og ældre og lærer, hvad det egentlig går ud på, men jeg har jo også højden til at skulle serve godt, siger Tauson med henvisning til sine 182 centimeter.

- Jeg synes, jeg har en god arm. Serven er et våben, jeg har arbejdet med i mange, mange år, og nu bliver den bedre og bedre, og jeg håber også, den kan blive endnu bedre og et endnu større våben.

Serven var da også det første, som træner Lars Christensen tog fat på, da de indledte et fast samarbejde fra starten af sæsonen.

- Førsteprioriteten var at løfte hendes serv til at blive et større våben, så vi har trænet sindssygt meget serv, siden vi startede. Vi har lavet lidt om på serven, ikke store ting, men vi ændrede lidt i rytmen, siger Lars Christensen.

Han er imponeret over antallet af point, Tauson vinder, når hun får sin førsteserv i spil.

- Nogle gange kunne jeg godt ønske mig, at hendes førsteserveprocent var højere, men hun ligger sindssygt højt på vundne bolde bag førsteserven. Hun ligger oppe omkring 75 procent. Det er virkelig, virkelig godt. Der er meget at hente på det parameter.

I grundspillet er forhånden Tausons bedste våben.

- Hun har nogle sindssygt tunge slag, og særligt hendes forhånd kan virkelig ødelægge modstanderne. Så vi har arbejdet meget på det taktiske for at kunne dominere mere med forhånden, fortæller Christensen.

Søndag skal Tauson forsøge at bruge sine våben i første runde i Paris, hvor tyskeren Tatjana Maria venter. Den er programsat til klokken 14.30. Den kan dog blive skubbet af kampene tidligere på banen.

/ritzau/