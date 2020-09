26-årige franske Carolina Garcia slår førsteseedede Karolína Plísková ud af US Open.

Den franske tennisspiller Caroline Garcia har leveret en af de helt store overraskelser ved dette års US Open.

Med cifrene 6-1, 7-6 sender hun den førsteseedede tjekkiske tennisspiller Karolína Plísková ud af grand slam-turneringen.

Den normalt stærkt servende 28-årige tjekke fandt slet ikke niveauet mod franskmanden, og dermed bliver anden runde endestationen for verdens nummer tre.

Plísková var førsteseedet ved turneringen, da australske Ashleigh Barty, som er nummer et i verden, og rumænske Simona Halep, verdens nummer to, ikke stiller op ved US Open.

