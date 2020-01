Tre år. Så lang tid er der gået siden tennisstjernen Serena Williams har vundet en titel.

Derfor var det også en meget glad amerikaner, der søndag morgen dansk tid kunne bryde ud i jubel efter en finalesejr over Jessica Pegula med cifrene 6-3 6-4 ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland, New Zealand.

Triumfen kommer kort inden, at Williams igen skal på banen, når hun sammen med Caroline Wozniacki er i doublefinalen.

Den 38-årige stjerne har gennem de sidste tre år været i fire Grand Slam-finaler, hvor det dog er blevet til et nederlag i samtlige fire.

Dermed var søndagens titel også den første for amerikaneren som mor, efter hun i 2017 fødte datteren Alexis Olympia Ohanian Jr.

Serena Williams var ellers presset i starten af opgøret mod landsmanden Jessica Pegula, der i sin semifinale overraskede stort og slog Wozniacki ud af turneringen.

Pegula var således foran 3-1, inden favoritten skruede bissen på og vandt sættet 6-3.

Andet sæt var en tæt affære, men Williams virkede konstant til at være et niveau over Pegula, der ikke kunne hamle op med stjernens tunge slag.

Titlen betyder, at Serena Williams nu er oppe på hele 73 titler i karrieren, mens hun samtdig kan prale af at have vundet mindst én titel de sidste fire årtier.

Men der er altså ikke meget tid til at nyde sejren.

Nu venter der nemlig en ny finale for Serena Williams, når hun sammen med Caroline Wozniacki spiller doublefinale mod det amerikanske par Asia Muhammad/Taylor Townsend.

Det opgør kan du følge live her på bt.dk.