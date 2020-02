Serena Williams havde spillet 14 Fed Cup-kampe i single siden sin debut i 1999.

Alle gange er hun gået fra banen som vinder, men natten til søndag gik den så ikke længere for den amerikanske stjerne.

Hun tabte nemlig sin kamp til Anastasija Sevastova med cifrene 7-6, 3-6, 7-6 i en kamp, hvor Williams endte på hele 65 uprovokerede fejl.

Dermed blev en stime gennem 21 år altså brudt.

»Det var en virkelig intens kamp. Der var en masse point og en masse løb,« udtaler Serena Williams ifølge Fed Cups hjemmeside.

I nederlagets stund kunne den 38-årige Williams dog glæde sig over, at USA alligevel spillede sig videre i Fed Cup med en 3-2 sejr over Letland.

Serena Williams har længe haft svært ved for alvor at finde det spil frem, der har gjort hende til en af de største kvindelige tennisspillere nogensinde med blandt andet hele 23 grand slam-sejre.

De seneste tre år er det blot blevet til en enkelt turneringssejr, mens hun har tabt fire grand alam-finaler i træk, inden hun under årets Australian Open røg ud allerede i tredje runde.

En grand slam-sejr er ellers noget, som Serena Williams i den grad hungrer efter, da hun dermed ville komme op på det magiske tal: 24.

Det er nemlig det antal grand slam-titler, som australske Margaret Court vandt i sin aktive karriere.

En grand slam-titel mere til amerikaneren ville dermed bringe hende op på siden af legenden med flest titler nogensinde.

Ud over en resultatmæssig nedtur er det for nylig kommet frem, at der er drama i Williams-familien. Det kan du læse mere om her.