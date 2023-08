Ordsproget er egentlig kærlighed har ingen alder.

Men noget tyder på, at det også kan siges om tennis på topplan. I hvert fald for den syvdobbelte grandslam vinder Venus Williams.

For i en alder af 43 år har hun fået tildelt et wildcard til hovedturneringen i årets sidste grand slam US Open.

Det skriver CNN.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Med sit wildcard kan Venus Williams nu se frem til at træde ind på de blå baner i Queens endnu en gang, hvor hun strøg helt til tops i både 2000 og 2001.

Wildcardet til US Open bliver for den 43-årige Williams det tredje i år. I januar var det et wildcard til Australian Open og i juni var det til den ikoniske græsturnering Wimbledon.

Alligevel er hun ikke den eneste, som har fået tildelt wildcard til US Open.

Det var nemlig i forvejen kendt, at Danmarks tennisdarling Caroline Wozniacki var blevet tildelt et wildcard kort efter, hun annoncerede sit comeback.

I den anledning havde Wozniacki bebudet, at hun kan vinde dette års US Open.

»Jeg kommer til at spille US Open. Der er bare en elektrisk stemning i New York, som jeg ikke kan få nok af, og jeg har spillet så godt der i mange år,« sagde Caroline Wozniacki til Vogue i forbindelse med annonceringen af hendes chok-comeback.

US Open spilles fra 28. august, og kan følges her på bt.dk.