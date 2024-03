'Alt for meget stjernedrys til ét billede', 'lidt for blæret at møde ham', 'to legender'.

Sådan lyder nogle af kommentarerne til et billede, som den danske tennisstjerne Holger Rune har delt på sine sociale medier.

Mens Rune varmer op til ATP-1000-turneringen i Miami har han nemlig også haft tid til at posere med en vaskeægte legende.

Og selvom danskeren tidligere har erklæret sig som fan af Cristiano Ronaldo, fandt han også det store smil frem på billedet med den brasilianske Ronaldo. Se det nederst i artiklen.

Runes Instagram-story viser desuden, at han har varmet op til sin andenrunde-kamp i Miami ved at lege med en fodbold.

Om de to stjerner ligefrem spillede med hinanden er uvist. Den tidligere VM-vinder for Brasilien nåede også at hilse på den franske tennisstjerne Gaël Monfils.

Holger Runes fodboldinteresse begyndte allerede som barn, hvor han spillede flere år i Skovshoved IF.

Han har også flere gange været på stadion for at se AS Monaco eller OGC Nice spille – især da landsholdsmålmand Kasper Schmeichel tørnede ud for sidstnævnte klub i den bedste franske liga.

Holger Rune sidder på grund af sin seedning som nummer seks over i første runde af Miami Open. I anden runde skal han møde vinderen af opgøret mellem Aleksandar Kovacevic og Fábián Marozsán.