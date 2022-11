Lyt til artiklen

Hvis du har nærstuderet Holger Runes bænk under danskerens kampe, så har du garanteret lagt mærke til ham.

For når den danske verdensstjerne vinder et point, et parti eller et sæt, så er der altid særligt én person, der nærmest jubler mere end resten af Rune-teamet.

Det drejer sig om 'manden med den hvide kasket', der tonede frem på flere billeder, da Holger Rune søndag aften triumferede ved Paris Masters.

Navnet er Mike James, og han er den danske stjernes tennisanalytiker.

Fra venstre: Lars Christensen, Mike James, Aneke Rune, Patrick Mouratoglou og Philippe Weiss sammen med Holger Rune. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Fra venstre: Lars Christensen, Mike James, Aneke Rune, Patrick Mouratoglou og Philippe Weiss sammen med Holger Rune. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Hans primære opgave er at hjælpe med at fremme Holger Runes præstationer ved at analysere kampene samt fortælle, hvilke detaljer danskeren kan skrue på.

Den tidligere britiske tennisspiller har de senere år hjulpet store navne som Stan Wawrinka og Iga Swiatek, men den seneste tid har al fokus været på den danske tenniskomet.

'For at være ærlig, så ved jeg ikke, hvor jeg skal begynde … Holger, du har inspireret mig og alle andre omkring dig ved at opnå det umulige. Det er et privilegium at kunne bidrage bare én procent til denne fantastiske gruppe af mennesker. I dag (søndag, red.) blev der skrevet historie, og jeg er stolt af at være en del af det,' skrev Mike James søndag aften på Twitter efter den store triumf i Paris.

Mike James er i forvejen en del af Mouratoglou Tennis Academy, som ejes af den ene af Holger Runes trænere, Patrick Mouratoglou.

Her er han tilknyttet som analytiker, og det er netop derfor, at han er blevet en del af Holger Runes topprofessionelle setup.

Et setup, der desuden tæller træner Lars Christensen og den internationale topagent Philippe Weiss.

Derudover er Holger Runes mor, Aneke, manager for den 19-årige tennissensation.

Den unge dansker vandt søndag aften en dramatisk finale ved Paris Masters, da han besejrede tennisikonet Novak Djokovic.

