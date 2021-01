Hvis du har prøvet at have en tennisketsjer i hånden, ved du godt, at det ikke er verdens nemmeste sport at blive god til.

At blive professionel og kvalificere sig til sin første grand slam er endnu mere vanskeligt. Men det er ikke derfor, at 20-årige Francesca Jones lige nu får massiv opmærksomhed, efter hun bookede en plads ved dette års Australian Open.

Nej, det skyldes nemlig noget helt andet.

Den unge brite er således født med et specielt syndrom, der betyder, at hun kun har tre fingre og en tommelfinger på hver hånd, mens hun har tre tæer på den ene fod og fire på den anden.

Som lille var hun derfor igennem hele ti operationer og fik af lægerne også at vide, at hun aldrig kunne blive professionel tennisspiller.

Men det har altså ikke stoppet Francesca Jones, der i kvalifikationsfinalen til Australian Open besejrede kinesiske Lu Jiajing 6-0, 6-1 og dermed inden længe træder ind til sin første grand slam-turnering.

»Du kan sige, at jeg modbeviste lægerne og sikkert ganske mange andre også. Men ved du hvad? Jeg bryder mig ikke om at modbevise folk. Jeg vil hellere bevise over for folk, at man kan skifte sit perspektiv,« siger hun ifølge The Sun.

»Jeg spiller ikke på hævn. Jeg spiller for at have en positiv indflydelse på dem, der forhåbentlig læser min historie.«

Med syndromet følger der dog også en række udfordringer. Derfor bliver der også brugt meget tid i styrketræning, der er vigtigt for, at hun kan holde sin fysik på det nødvendige niveau.

»Mine ben virker på en anden måde, og det betyder, at jeg løber anderledes. Balancen går gennem mine ben og tæer på en anden måde end hos andre.«

»I træningscenteret forsøger jeg at gøre mine muskler stærkere. Alle mennesker har jo fysiske svagheder – medmindre du er Cristiano Ronaldo for eksempel.«

En plads i 1. runde af Australian Open er karrierens foreløbigt helt store højdepunkt for Francesca Jones, der ser frem til den store oplevelse.

»Jeg er bare super glad for at have kvalificeret mig, og jeg ser virkelig frem til at komme til Australien,« har briten fortalt.

Francesca Jones er aktuelt nummer 241 i verden, men kan med kvalifikationen se frem til et rykke endnu længere frem på listen.

Australian Open begynder 8. februar.