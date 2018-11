25. oktober spillede Caroline Wozniacki sin sidste kamp i 2018-sæsonen, da hun ved WTA Finals i Singapore tabte sin sidste gruppespilskamp i tre sæt mod ukraineren Elina Svitolina. Siden har den 28-årige dansker ikke været på tennisbanen, men nu er ferien slut.

Således deltager hun fra på lørdag og frem til 29. november i træningsturneringen »Manuka Doctor Necker Cup« på paradisøen Necker, der ejes af milliardæren Richard Branson.

Og Caroline Wozniacki kommer i fornemt selskab.

Blandt deltagerne er hendes amerikanske veninde Serena Williams, canadieren Eugenie Bouchard samt den tidligere WImbledon-vinder i herresingle, Pat Cash, fra Australien.

Kort og godt om Richard Branson Den 68-årige britiske virksomhedsentreprenør har siden 1979 ejet den caribiske ø Necker Island, hvor invitationstennisturneringen »The 2018 Manuka Doctor NEcker Cup« spilles 24.-29. november.

Han er ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes nummer 388 på listen over verdens rigeste personer med en formue på cirka 49 mia. US-dollars.

Han er kendt for det succesrige varemærke Virgin, der dækker over en række forretningsmæssige organisationer, bl. a. Virgin Records, Virgin Atlantic Airways og Virgin Mobile.

Den eventyrlystne brite, der har forsøgt at blive den første person til at flyve jorden rundt i en varmluftsballon, blev i 1999 adlet og kan derfor kalde sig Sir Richard Branson.

Det er anden gang, at Caroline Wozniacki deltager i træningsturneringen.

Sidst det skete - i 2016 - var Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Alex Dolgopolov, Stefan Edberg, Todd Martin og Marion Bartoli at finde i det eksklusive deltagerfelt.

Og det tør nok siges, at hun ved den lejlighed blev godt behandlet.

For som det kan ses på nedenstående billede, modtog hun undervejs eksklusiv massage-behandling af Richard Branson, som det amerikanske erhvervsmagasin Forbes vurderer er verdens 388. rigeste menneske.

OMG Richard Branson made a massage to Caroline Wozniacki! I'm jealous :( pic.twitter.com/Jhq8uO3rYA — ActuMariaSharapova (@ActuMasha) 16. november 2016

På den baggrund ved Caroline Wozniacki, hvad hun har sagt ja til:

Det bliver en uge på første klasse eftersom deltagerne indlogeres i luksuriøse lejligheder på den caribiske ø, hvor de under opholdet bliver serviceret af intet mindre end 60 Branson-ansatte.

Når invitationsturneringen på Necker Island er færdigspillet, vil Caroline Wozniacki forud 2019-sæsonens første turneringer træne i henholdsvis Monaco og Miami.

Næste gang man kommer til at se hende i aktion ved en turnering, bliver den første uge af januar i Auckland på New Zealand.