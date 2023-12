Ferien er slut for længst forbi for Holger Rune. Den danske tennisstjerne er fuld sving med forberedelserne til 2024-sæsonen, hvor tennistronen skal erobres og endnu flere og større titler skal vindes.

I den forbindelse er Rune ved at teste et nyt 'våben', som han måske kan tage i brug i det nye år.

Tennisnørder på de sociale medier har bemærket, at den 22-årige dansker har trænet i hjembyen Monte Carlo med en ny ketsjertype fra mærket Babolat.

Det er der en helt særlig årsag til, afslører Holger Runes mor, Aneke Rune.

Holger Rune tester en ny ketsjer på træningsbanen. Foto: X

»Vi har testet ketsjere med Babolat de seneste to dage og også testet modificeringer på hans egen. Han har leget med tanken om at gå fra 98 til 100 i hovedstørrelse, hvor vægtfordelingen er lidt anderledes,« siger Aneke Rune til B.T.

»Men han ender nok med at synes, at den han bruger nu faktisk passer ret godt til ham. Men der er altså ikke tale om skift af ketsjerleverandør. Han har en aftale med Babolat som gælder frem til slut 2025.«

»Det er meget sjovt for ham at lege med den slags i pre-season, som også er fyldt op med en masse fysisk træning, alverdens fysiske tests, kost og andet.«

Selvom forpligtelserne på ATP-turen for 2023-sæsonen sluttede i slutningen af november, betyder det ikke, at Holger Rune har ligget på den lade side ret længe.

Holger Runes mor Aneke. Foto: Bax Lindhardt

To ugers ferie blev det til, inden den danske tenniskomet i denne uge startede forberedelserne op frem mod 2024-sæsonen, hvor verdensotteren skal jagte sin første grand slam-titel. Det første helt store mål er Australian Open i januar.

Træningsforløbet i fyrstedømmet varer et par uger, inden han rejser til London for at deltage i opvisningsturneringen UTS Grand Final, som spilles fra 15.–17. december.

Herefter rejser han til Danmark for at holde jul.

Holger Runes første turnering i den nye sæson er Brisbane International fra 31. december til 7. januar, inden han skal deltage i Kooyong Classic i Melbourne, der afvikles få dage før Australian Open, som begynder 14. januar.