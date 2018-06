Sagen om matchfixing i tennis har kastet fem anklager af sig i Belgien, mens otte personer er løsladt igen.

Bruxelles. De belgiske myndigheder har rejst anklage mod fem armeniere i en sag om matchfixing i tennis.

Det skriver nyhedsbureauet AFP onsdag.

De fem armeniere er anklaget for korruption, hvidvaskning og forfalskning af penge samt for at tilhøre en kriminel organisation.

Sagen kom frem tirsdag, da 13 personer blev anholdt i Belgien. Politiet slog til på 21 adresser i landet.

På samme tid var der politiaktioner i Tyskland, Frankrig, Bulgarien, Slovakiet, Holland og USA.

Det skete som et led i en efterforskning af et kriminelt netværk i Armenien. Netværket menes at have betalt tennisspillere for at tabe kampe.

Disse kampe skulle være spillet et stykke væk fra øverste niveau på Challenger Touren eller i Futures-turneringer.

De fem anklagede skal forblive fængslet i Belgien. De øvrige otte personer, der blev anholdt tirsdag, er blevet løsladt igen, efter at de alle har været afhørt i sagen.