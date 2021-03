Inden Qatar Open var det de færreste, der så Basilashvili som titelbejler, men Federers overmand tog sejren.

Nikoloz Basilashvili fra Georgien, der satte en foreløbig stopper for Roger Federers comeback i kvartfinalen, har vundet Qatar Open.

Lørdag slog han spanske Roberto Bautista Agut 7-6, 6-2 i Doha efter en finale præget af en varm, stærk vind, der gjorde det svært at få ordentligt træf på bolden.

Qatar Open er en ATP 250-turnering og dermed det laveste turneringsniveau på ATP Touren. Men den var præget af et stærkt felt med hele tre top 10-spillere.

For Basilashvili, der har tabt 14 ud af de seneste 16 kampe, markerede sejren en tilbagevenden til det solide spil, der karakteriserer georgieren.

- Jeg havde ingen forventninger om at vinde denne her turnering, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP efter kampen.

- Det var meget svære betingelser at spille under i dag, og det kunne være gået begge veje.

Basilashvilis dårlige form over det seneste år er ifølge nyhedsbureauet dpa faldet sammen med, at han er blevet sigtet for vold mod sin tidligere hustru i hjemlandet. Det er en juridisk proces, der fortsat er i gang.

For Roger Federer, som har blikket rettet mod sommerens græsturneringer og OL, var turneringen en blandet landhandel.

I første kamp skaffede han sig en flot sejr mod britiske Dan Evans efter en hård kamp, hvor det schweiziske ikon sled sig til sejr.

Men mod Basilashvili tabte han en tæt kamp, og kort efter trak han sig fra den forestående ATP-turnering i Dubai.

- Jeg har besluttet, at det vil være bedst at vende tilbage til træning, og derfor har jeg besluttet at trække mig fra Dubai i næste uge, skrev han i et tweet uden at komme med en nærmere forklaring.

/ritzau/