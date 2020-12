Det er snart et år siden, at Federer har været i kamp, men målet er stadig et comeback for schweizeren.

Den schweiziske tennisstjerne Roger Federer stiller ikke op ved Australian Open næste år.

Grunden er den 20-dobbelte grand slam-vinders fortsatte kamp med at komme sig ovenpå flere knæoperationer, der satte ham ud af spil i størstedelen af 2020.

Det oplyser han talsmand i en meddelelse mandag.

- Roger har besluttet sig for ikke at stille op ved Australian Open 2021, siger Tony Godsick, der repræsenterer 39-årige Federer.

Årets første grand slam-turnering, Australian Open, er blevet rykket til 8. februar på grund af australske coronarestriktioner.

Federer havde allerede på forhånd meldt ud, at det ville blive en kamp mod tiden at nå en ordentlig kampform.

Det er altså ikke lykkedes.

Men Federer arbejder frem mod et comeback, efter at turneringen i Melbourne er blevet afviklet, fortæller Federers agent.

- Han har gjort stærke fremskridt de seneste måneder med knæet og sin form. Men efter at have vendt situationen med sit team har han besluttet sig for, at den bedste beslutning på lang sigt vil være at vende tilbage til turneringstennis efter Australian Open, siger Tony Godsick.

Federer havde ellers meldt sig som deltager til Australian Open.

Det vakte for nylig opsigt, da Federer i december til en prisuddeling fortalte, at han slider med fysikken.

Udmeldingen fik flere til at stille spørgsmålet, hvor længe legenden kan blive ved med at spille.

Selv om Federer misser Australian Open, har han stadig mulighed for næste sommer at stille op til blandt andet Wimbledon og OL. Sidstnævnte har han aldrig vundet.

Roger Federer var senest i kamp 30. januar, da han tabte semifinalen i netop Australian Open til Novak Djokovic.

/ritzau/dpa